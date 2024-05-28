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Модрич поділився думками про завершення кар'єри

Владислав Уткін — 28 травня, 08:22
Модрич поділився думками про завершення кар'єри

Хорватський півзахисник Лука Модрич не розкрив плани щодо майбутнього, проте заявив про мрію завершити футбольну кар'єру в мадридському Реалі.

Про це легендарний хавбек розповів у інтерв'ю El Partidazo de COPE.

"Рішення щодо мого майбутнього прийнято, але я ще не можу вам про це сказати.
Я завжди говорив, що хочу завершити кар'єру в Реалі, це те, чого я дійсно хочу.
Це було б мрією, це мій дім, клуб мого життя. Я хочу попрощатися, як Кроос", — сказав Модрич.

У поточному сезоні Лука забив 2 м'ячі та віддав 8 результативних передач у 44 матчах Реала в усіх турнірах.

Нагадаємо, багаторічний партнер хорвата по команді Тоні Кроос оголосив про завершення кар'єри після Євро-2024.

В обох досвічених футболістів є можливість виграти свій шостий трофей Ліги чемпіонів у фіналі цьогорічного турніру проти дортмундської Боруссії. Гра відбудеться 1 червня.


Реал Мадрид Лука Модрич

Лука Модрич

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