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Мбаппе відзначився голом за Реал: відео першого забитого мʼяча за "вершкових"

Руслан Травкін — 14 серпня, 23:41
Мбаппе відзначився голом за Реал: відео першого забитого мʼяча за вершкових
Getty images. Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе відзначився дебютним забитим м'ячем за мадридський Реал.

Сталося це у матчі за Суперкубок УЄФА проти Аталанти.

Французький форвард відкрився, отримав пас від Джуда Беллінгема та вдало пробив у "дев'ятку" воріт суперника.

Нагадаємо, що Мбаппе приєднався до мадридського клубу влітку. Попередні сім сезонів нападник грав за ПСЖ. У складі паризького клубу він відзначився 256 разів за 308 поєдинків.

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Кіліан Мбаппе

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