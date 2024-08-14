Мбаппе відзначився голом за Реал: відео першого забитого мʼяча за "вершкових"

Кіліан Мбаппе відзначився дебютним забитим м'ячем за мадридський Реал.

Сталося це у матчі за Суперкубок УЄФА проти Аталанти.

Французький форвард відкрився, отримав пас від Джуда Беллінгема та вдало пробив у "дев'ятку" воріт суперника.

Нагадаємо, що Мбаппе приєднався до мадридського клубу влітку. Попередні сім сезонів нападник грав за ПСЖ. У складі паризького клубу він відзначився 256 разів за 308 поєдинків.