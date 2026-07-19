Мілан націлився на зірку Манчестер Сіті

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден може продовжити кар'єру в Мілані.

Про це повідомляє Tuttosport.

Керівництво Мілана наразі шукає підсилення атаки команди на наступний сезон, і Фоден присутній у шортлисті італійського клубу. При цьому, "россонері" зможуть дозволити собі підписання англійця лише в разі продажу Рафаела Леау, який не входить у плани нового тренера команди, Рубена Аморіма.

Контракт Фодена з Манчестер Сіті діє до літа 2027 року, трансферна вартість 26-річного англійця наразі оцінюється в 70 мільйонів євро. У минулому сезоні на його рахунку 10 голів і 7 асистів у 50 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Хавбек не потрапив у заявку збірної Англії на чемпіонат світу 2026 року.