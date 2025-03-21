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Не стримався через симуляцію: Модрич жорстко накричав на Мбаппе під час матчу Ліги націй

Богдан Войченко — 21 березня 2025, 11:18
Скріншот
Не стримався через симуляцію: Модрич жорстко накричав на Мбаппе під час матчу Ліги націй

Під час вчорашнього матчу Ліги націй між Хорватією та Францією (2:0) стався доволі скандальний епізод між одноклубниками Реала.

Ігровий момент за участю Кіліана Мбаппе завершився конфліктом. Лука Модрич жорстко накричав на француза після його падіння.

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Нападник пішов в обіграш, але після контакту із захисником епічно впав. Ветеран не стримався, адже Кіліан під час падіння дивився на суддю і просив пенальті. За це форвард і отримав "на горіхи" від одноклубника.

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Нагадаємо, гра-відповідь Франція – Хорватія відбудеться у неділю, 23 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

На нашому сайті також доступний відеоогляд першого матчу між збірними.

ВІДЕО Ліга націй УЄФА скандал Кіліан Мбаппе Лука Модрич