Не стримався через симуляцію: Модрич жорстко накричав на Мбаппе під час матчу Ліги націй
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Під час вчорашнього матчу Ліги націй між Хорватією та Францією (2:0) стався доволі скандальний епізод між одноклубниками Реала.
Ігровий момент за участю Кіліана Мбаппе завершився конфліктом. Лука Модрич жорстко накричав на француза після його падіння.
Нападник пішов в обіграш, але після контакту із захисником епічно впав. Ветеран не стримався, адже Кіліан під час падіння дивився на суддю і просив пенальті. За це форвард і отримав "на горіхи" від одноклубника.
Нагадаємо, гра-відповідь Франція – Хорватія відбудеться у неділю, 23 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.
На нашому сайті також доступний відеоогляд першого матчу між збірними.