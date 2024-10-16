Модрич взяв участь у більше ніж 50% матчів в історії збірної Хорватії

Вчора, 15 жовтня, Лука Модрич вийшов у основі збірної Хорватії на матч Ліги націй проти Польщі (нічия 3:3). Для нього це був 182-й матч у складі національної команди за кар’єру.

Це дозволило 39-річному хавбеку мадридського Реала встановити унікальне досягнення. Як повідомляє SofaScore, Модрич взяв участь у більш ніж 50% матчів збірної Хорватії в її історії.

Сумарно на даний момент збірна Хорватії провела 363 матчі, перший з них – 17 жовтня 1990 року.

Модрич дебютував за національну команду в 2006 році, у 182 матчах забив 27 голів. У складі збірної Хорватії хавбек завойовував срібло чемпіонату світу 2018 року та бронзу ЧС-2022. За підсумками мундіаля 2018 року Модрича було визнано найкращим гравцем турніру.

Раніше повідомлялося, що Модрич хоче продовжити кар’єру до ЧС-2026.