Модрич хоче залишитися у Реалі до ЧС-2026

Хорватський півзахисник Лука Модрич може залишитися в Реалі до літа 2026 року.

Про це повідомляє Marca.

39-річний хавбек відчуває, що все ще може грати на високому рівні. У цій кампанії він уже провів 483 хвилини в чемпіонаті Іспанії (на 200 більше, ніж у попередньому році), з трьома повними іграми.

Зазначається, що гравець необхідний головного тренеру Карло Анчелотті, який цінує його за ігровий інтелект.

Модрич не планує завершувати карʼєру до ЧС-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Хавбек хоче взяти участь на турнірі та продовжити грати за Реал до того часу.

У поточному сезоні на його рахунку 12 матчів, в яких він відзначився двома результативними передачами.

Напередодні ми повідомляли, що Лука потрапив до списку найстарших футболістів, що продовжують виступи за національну команду.

Нагадаємо, Модрич є володарем Золотого м'яча, 6 разів вигравав Лігу чемпіонів, а також по разу визнавався найкращим гравцем року за версією ФІФА та УЄФА.