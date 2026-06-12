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Модрич планує завершити професійну кар'єру після ЧС-2026

Олексій Мурзак — 12 червня 2026, 22:56
Модрич планує завершити професійну кар'єру після ЧС-2026
Лука Модрич
Getty Images

Легендарний хорватський півзахисник Мілана Лука Модрич може завершити професійну кар'єру після чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє AS.

За інформацією видання, 40-річний хорват, контракт якого з італійським грандом закінчується 30 червня, втратив мотивацію продовжувати виступати на професійному рівні, хоч і отримав кілька пропозицій.

Як відомо, на груповому етапі Хорватія зіграє з Англією, Ганою та Панамою.

Зазначимо, що в нинішній кампанії Лука провів 37 матчів у складі італійського гранда. В них він забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі.

Напередодні повідомлялося, що Модрич може повернутися в мадридський Реал у новій ролі.

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