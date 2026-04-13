Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Клуб з Києва підписав колишнього хавбека Динамо, якого раніше мобілізували до ЗСУ

Олексій Мурзак — 13 квітня 2026, 16:22
Денис Гармаш
ФК Металіст 1925

Колишній футболіст Динамо та національної збірної України Денис Гармаш став грацем аматорського клубу Титан.

Про це повідомила пресслужба команди.

Останнім клубом 35-річного Гармаша був ФК Лісне, який виключили зі змагань Другої ліги України через дві неявки на матчі, пов'язані з фінансовими проблемами.

На рахунку Дениса Гармаша 2 голи в 31 матчі за національну збірну України.

Як відомо, раніше не весняну частину сезону Титан заявив ще одного колишьного гравця Динамо та збірної України – Євгена Хачеріді

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року з'явилася інформація, що Київський міський ТЦК та СП мобілізував Гармаша, а сам футболіст після проходження ВЛК обрав службу в одному із підрозділів Збройних Сил України.

Останні новини