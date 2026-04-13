Клуб з Києва підписав колишнього хавбека Динамо, якого раніше мобілізували до ЗСУ

Колишній футболіст Динамо та національної збірної України Денис Гармаш став грацем аматорського клубу Титан.

Про це повідомила пресслужба команди.

Останнім клубом 35-річного Гармаша був ФК Лісне, який виключили зі змагань Другої ліги України через дві неявки на матчі, пов'язані з фінансовими проблемами.

На рахунку Дениса Гармаша 2 голи в 31 матчі за національну збірну України.

Як відомо, раніше не весняну частину сезону Титан заявив ще одного колишьного гравця Динамо та збірної України – Євгена Хачеріді.

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року з'явилася інформація, що Київський міський ТЦК та СП мобілізував Гармаша, а сам футболіст після проходження ВЛК обрав службу в одному із підрозділів Збройних Сил України.