Скандальний Вакула знайшов собі новий клуб — вже 10-й у кар’єрі

25-річний півзахисник Владислав Вакула став гравцем луганської Зорі.

Про це луганський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Попереднім клубом гравця був Минай, де він провів весняну частину сезону-2023/24. У закарпатській команді Владиславу вдалося перезапустити кар’єру після кількох невдалих років, упродовж яких він виступав за Ворсклу, Полісся та Чорноморець.

Нагадаємо, що вже у 18 років Вакула дебютував у чемпіонаті України за кам’янську Сталь, після чого потрапив у Шахтар, але не скористався своїм шансом. У талановитого півзахисника часто виникали проблеми з дисципліною, а у 2021 році він потрапив у ДТП.

Нещодавно Зоря підписала ще одного півзахисника Миная — Тимура Корабліна.