МЛС із сезону-2027/28 перейде на європейську календарну систему

Північноамериканська головна футбольна ліга (МЛС) затвердила перехід на календарну систему осінь-весна.

Про це повідомляється на сайті ліги.

Зміну календарної системи було схвалено у четвер, 13 листопада, під час ради керівників МЛС, яка відбулася у Палм-Біч, штат Флорида.

Зміни набудуть чинності із сезону-2027/28. Регулярний чемпіонат розпочнеться в середині – наприкінці липня 2027 року і завершиться плейоф та фіналом Кубку МЛС наприкінці травня 2028-го.

Перед переходом на новий формат ліга проведе перехідний сезон з лютого по травень 2027 року, який включатиме регулярний чемпіонат із 14 матчів для кожної команди, плейоф та фінал Кубку МЛС. За його підсумками стануть відомі учасники клубних турнірів КОНКАКАФ.

Напередодні стало відомо, що низка клубів МЛС відмовилися від ідеї підписати зіркового бразильського форварда Сантоса Неймара.