Зірка збірної Колумбії покине Міннесоту

Олег Дідух — 10 травня 2026, 16:03
Зірковий колумбійський атакувальний півзахисник Хамес Родрігес покине свій нинішній клуб, американську Міннесоту, Юнайтед наприкінці червня.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Родрігес перейшов у Міннесоту з мексиканського Леона у лютому поточного року, підписавши контракт до кінця червня з опцією продовження до кінця сезону МЛС. Проте ця опція не буде активована.

Родрігес покине Міннесоту на правах вільного агента. Де продовжить кар'єру 34-річний ветеран наразі не відомо, Хамес повністю зосереджений на виступі на чемпіонату світу-2026 у складі збірної Колумбії.

Після переходу в Міннесоту Родрігес взяв участь лише у шести матчах у всіх турнірах на клубному рівні, сумарно провівши на полі лише 183 хвилини.

