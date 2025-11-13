МЛС може перейти на європейську систему сезонів

Вища Ліга Сокеру (МЛС) може змінити підхід до проведення сезонів та перейти на систему осінь-весна.

Про це повідомляє The Athletic.

Власники багатьох клубів прагнуть запровадити зміни до 2026 року, проте офіційного голосування ще не відбулося.

Потенційно новий формат може запрацювати вже з сезону 2027-го, щоб команди могли структурувати спонсорські та комерційні угоди навколо змін, а також проінформувати власників сезонних квитків про новий календар.

Голосування про зміну формату має відбутися до березня. За планом регулярний сезон, що складатиметься з однією турнірної таблиці, розбитої на 5 дивізіонів, триватиме з середини липня до квітня, а плейоф відбуватиметься у травні.

Зимова перерва робитиметься в грудні та січні, а літня – в червні та липні.

Напередодні стало відомо, що дяд клубів МЛС відмовилися від ідеї підписати зіркового бразильського форварда Сантоса Неймара.