МЛС довічно відсторонила двох гравців за ставки на матчі

Керівництво МЛС ухвалило рішення про довічну дискваліфікацію півзахисника Дерріка Джонса та вінгера Ява Єбоа за порушення політики ліги щодо азартних ігор.

Про це повідомляє Reuters.

Розслідування виявило, що футболісти робили ставки на поєдинки за участю своїх команд у сезонах 2024 та 2025 років під час своїх виступів за Коламбус Крю та Лос-Анджелес.

Зокрема, обидва гравці поставили на отримання Джонсом жовтої картки у матчі Коламбус Крю проти Нью-Йорк Ред Буллз у жовтні 2024 року. Також встановлено, що вони передавали конфіденційну інформацію іншим особам щодо своїх намірів спеціально отримати попередження.

Наразі 29-річний Джонс перебуває у статусі вільного агента після відходу з Коламбус Крю, а 28-річний Єбоа взимку розірвав контракт із клубом Лос-Анджелес та приєднався до китайської команди Ціндао Хайню.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року президент Федерації футболу Туреччини повідомив, що 152 арбітри, серед яких сім представників Суперліги, брали активну участь у ставках на спорт.