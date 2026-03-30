Нова Зеландія розгромила Чилі, Фінляндія програла Кабо-Верде: результати товариських матчів

У понеділок. 30 березня, відбулася низка товариських матчів у рамках підготовки до чемпіонату світу-2026 з футболу.

Так, Нова Зеландія несподівано розгромила Чилі, водночас Фінляндія по пенальті програла Кабо-Верде.

Пізніше між собою зіграють Кіпр та Молдова, а у центральному протистоянні ігрового дня Німеччина зустрінеться з Ганою.

Міжнародні товариські матчі

30 березня

Кабо-Верде – Фінляндія 1:1 (4:2 по пен)

Голи: 0:1 – Скюття, 1:1 – 67 Пірес

Нова Зеландія – Чилі 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 32 Барбарусес, 2:0 – 40 Джаст, 3:0 – 60 Рендалл, 4:0 – 71 Вейн, 4:1 – 83 Тапія

19:00 Кіпр – Молдова

21:45 Німеччина – Гана

Нагадаємо, вчора, 29 березня, Мексика розписала мирову з Португалією, Грузія переграла Литву, а Франція розбила Колумбію.