Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Нова Зеландія розгромила Чилі, Фінляндія програла Кабо-Верде: результати товариських матчів

Олексій Мурзак — 30 березня 2026, 17:36
FIFA

У понеділок. 30 березня, відбулася низка товариських матчів у рамках підготовки до чемпіонату світу-2026 з футболу.

Так, Нова Зеландія несподівано розгромила Чилі, водночас Фінляндія по пенальті програла Кабо-Верде.

Пізніше між собою зіграють Кіпр та Молдова, а у центральному протистоянні ігрового дня Німеччина зустрінеться з Ганою.

Міжнародні товариські матчі
30 березня

Кабо-Верде – Фінляндія 1:1 (4:2 по пен)

Голи: 0:1 – Скюття, 1:1 – 67 Пірес

Нова Зеландія – Чилі 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 32 Барбарусес, 2:0 – 40 Джаст, 3:0 – 60 Рендалл, 4:0 – 71 Вейн, 4:1 – 83 Тапія

  • 19:00 Кіпр – Молдова
  • 21:45 Німеччина – Гана

Нагадаємо, вчора, 29 березня, Мексика розписала мирову з Португалією, Грузія переграла Литву, а Франція розбила Колумбію.

"Голова" Трампа і не тільки: у Мехіко відбулися протести проти ЧС-2026
Неймар ігноруватиме гостьові матчі Сантоса заради ЧС-2026 – ЗМІ
Бельгія розгромила США, Канада завдяки двом пенальті вирвала нічию в Ісландії: результати товариських матчів
Звісно, для мене це має величезне значення: автор першого в історії хеттрику у ворота України – про свій виступ
Головний тренер збірної Аргентини оцінив шанси Мессі зіграти на ЧС-2026

Останні новини