Мексика розписала мирову з Португалією, Грузія завдяки дублю Мікаутадзе переграла Литву: результати товариських матчів
У неділю, 29 березня, відбуваються декілька товариських матчів у рамках підготовки до чемпіонату світу-2026 з футболу.
Уночі Туніс мінімально здолав Гаїті, тоді як мексиканці та португальці розписали нульову нічию.
Більше одного голу було забито у протистоянні Литва – Грузія, у якому дубль оформив нападник іспанського Вільярреала Жорж Мікаутадзе.
Ще одна товариська гра відбудеться сьогодні о 22:00, у якій на футбольному полі зіштовхнуться Колумбія та Франція.
Міжнародні товариські матчі
29 березня
Гаїті – Туніс 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 7 Тунекті
Мексика – Португалія 0:0
Литва – Грузія 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 70 Мікаутадзе (п), 0:2 – 84 Мікаутадзе
Вилучення: 90+3 Гінейтіс (Литва)
Колумбія – Франція (22:00)
Нагадаємо, що 28 березня відбулися п'ять міжнародних товариських ігор.