Мексика розписала мирову з Португалією, Грузія завдяки дублю Мікаутадзе переграла Литву: результати товариських матчів

У неділю, 29 березня, відбуваються декілька товариських матчів у рамках підготовки до чемпіонату світу-2026 з футболу.

Уночі Туніс мінімально здолав Гаїті, тоді як мексиканці та португальці розписали нульову нічию.

Більше одного голу було забито у протистоянні Литва – Грузія, у якому дубль оформив нападник іспанського Вільярреала Жорж Мікаутадзе.

Ще одна товариська гра відбудеться сьогодні о 22:00, у якій на футбольному полі зіштовхнуться Колумбія та Франція.

Міжнародні товариські матчі

29 березня

Гаїті – Туніс 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 7 Тунекті

Мексика – Португалія 0:0

Литва – Грузія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 70 Мікаутадзе (п), 0:2 – 84 Мікаутадзе

Вилучення: 90+3 Гінейтіс (Литва)

Колумбія – Франція (22:00)

Нагадаємо, що 28 березня відбулися п'ять міжнародних товариських ігор.