Кінець епохи. Суарес не потрапив до заявки Уругваю до ЧС-2026

Тренерський штаб збірної Уругваю визначився із заявкою команди з 26 гравців на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Уругваю.

La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial 📋 pic.twitter.com/9vc6eilVpo — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Воротарі: Серхіо Рошет (Інтернасьонал, Бразилія), Фернандо Муслера (Естудіантес, Аргентина), Сантьяго Меле (Монтеррей, Мексика).

Захисники: Гільєрмо Варела (Фламенго, Бразилія), Рональд Араухо (Барселона, Іспанія), Хосе Марія Хіменес (Атлетіко Мадрид, Іспанія), Сантьяго Буено (Вулвергемптон, Англія), Себастьян Касерес (Клуб Америка, Мексика), Матіас Олівера (Наполі, Італія), Хоакін Пікерес (Палмейрас, Бразилія), Матіас Вінья (Рівер Плейт, Аргентина).

Півзахисники: Мануель Угарте (Манчестер Юнайтед, Англія), Еміліано Мартінес (Тальєрес, Аргентина), Родріго Бентанкур (Тоттенгем, Англія), Федеріко Вальверде (Реал Мадрид, Іспанія), Агустін Каноббіо (Флуміненсе, Бразилія), Хуан Мануель Санабрія (Реал Солт-Лейк, США), Джорджіан де Арраскаета (Фламенго, Бразилія), Ніколас де ла Крус (Фламенго, Бразилія), Родріго Саласар (Брага, Португалія), Факундо Пелістрі (Панатінаїкос, Греція), Максиміліано Араухо (Спортинг, Португалія), Брайан Родрігес (Клуб Америка, Мексика).

Нападники: Родріго Агірре (Тігрес УАНЛ, Мексика), Федеріко Віньяс (Ов'єдо, Іспанія), Дарвін Нуньєс (Аль-Хіляль, Саудівська Аравія).

Зазначимо, що до заявки не потрапив легендарний форвард Інтер Маямі Луїс Суарес. Він завершив кар'єру в збірній у 2024 році, проте висловив готовність виступити на ЧС-2026.

Суперниками Уругваю по ЧС-2026 стануть команди Іспанії, Саудівської Аравії та Кабо-Верде.