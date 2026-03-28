Бельгія розгромила США, Канада завдяки двом пенальті вирвала нічию в Ісландії: результати товариських матчів

У суботу, 28 березня, відбулась низка міжнародних товариських матчів в межах підготовки до ЧС-2026.

Зокрема, збірна США розгромно програла Бельгії, а Канада зіграла внічию з Ісландією. Притому врятувати нічийний результат одним з господарів майбутнього мундіалю допомогли лише 2 пенальті, які реалізував Девід.

В інших знакових зустрічах Угорщина переграла Словенію, Японія програла Шотландії, а Сенегал здолав Перу.

Міжнародні товариські матчі

28 березня

Канада – Ісландія 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 9 Оскарссон, 0:2 – 21 Оскарссон, 1:2 – 67 Девід (пен), 2:2 – 75 Девід (пен)

США – Бельгія 2:5 (1:1)

Голи: 1:0 – 39 Маккенні, 1:1 – 45 Дебаст, 1:2 – 53 Онана, 1:3 – 59 Де Кетеларе (пен), 1:4 – 68 Лукебакіо, 1:5 – 82 Лукебакіо, 2:5 – 87 Аг'єманг

Угорщина – Словенія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 79 Шен

Сенегал – Перу 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 41 Джексон, 2:0 – 54 Сарр

Шотландія – Японія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 84 Іто

Нагадаємо, вчора, 27 березня, Швейцарія у гольовому трилері поступилася Німеччині, Іспанія розгромила Сербію.