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Динамо забило перший гол у Лізі Європи-2024/25

Ігор Чернявський — 28 листопада 2024, 22:00
Динамо забило перший гол у Лізі Європи-2024/25
ФК Динамо

Динамо відкрило лік своїм голам в основному етапі Ліги Європи сезону-2024/25.

У номінально домашньому матчі 5 туру проти Вікторії Пльзень на 90+5 хвилині відзначився Владислав Кабаєв. Судячи з усього, вінгер киян виконував верхову подачу у штрафний майданчик, але вдалося закинути м’яч за комірець воротарю.

Попри те, що цей гол для "біло-синіх" став першим у нинішньому розіграші Ліги Європи, Владислав Кабаєв не святкував взяття воріт, адже на той момент доля зустрічі вже була вирішена – Вікторія Пльзень перемогла з рахунком 1:2, завдавши Динамо 5-ї поразки у 5 матчах основного етапу.

Цікаво, що після того, як Динамо прибрали 0 з графи "Забиті м’ячі", в єврокубках більше не залишилося команд, які ще не забивали голи цього сезону.

Динамо Київ Ліга Європи-2024/25 Вікторія Пльзень Владислав Кабаєв

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