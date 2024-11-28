Динамо забило перший гол у Лізі Європи-2024/25

Динамо відкрило лік своїм голам в основному етапі Ліги Європи сезону-2024/25.

У номінально домашньому матчі 5 туру проти Вікторії Пльзень на 90+5 хвилині відзначився Владислав Кабаєв. Судячи з усього, вінгер киян виконував верхову подачу у штрафний майданчик, але вдалося закинути м’яч за комірець воротарю.

Попри те, що цей гол для "біло-синіх" став першим у нинішньому розіграші Ліги Європи, Владислав Кабаєв не святкував взяття воріт, адже на той момент доля зустрічі вже була вирішена – Вікторія Пльзень перемогла з рахунком 1:2, завдавши Динамо 5-ї поразки у 5 матчах основного етапу.

Цікаво, що після того, як Динамо прибрали 0 з графи "Забиті м’ячі", в єврокубках більше не залишилося команд, які ще не забивали голи цього сезону.