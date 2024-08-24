Мілевський: Домовилися з Судаковим кави випити

Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський домовився з півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим про зустріч на каву.

Про це "Міля" розповів у інтерв’ю Sport-express.ua.

"Чесно, я дуже люблю Жору і ставлюся до нього з величезною повагою. Ми з ним списалися, Жора засмучений: "Та ми після гри добираємося додому". А я матч не дивився, питаю: "А що сталося, чому такий сумний?". Жора каже: "А ти рахунок подивися". Я глянув і офігів – 3:4 програли. Пишу йому: "Ніфіга собі! Ви ще програвати можете?!" Але я, як динамівець, задоволений результатом.

Трохи потравили один одного по-дружньому. Я в Жори його футболку просив, а він каже: "Після матчу з Олександрією вона тобі ще потрібна?".

Коротше, домовилися у вівторок кави випити. Я взагалі великий шанувальник Судакова. У мене з ним є спільні фотки, ще коли він малим був. Тим більше ми з ним дві "десятки". У нас спільна повага один до одного. Молодше покоління дуже дисципліноване і режимне, на відміну від нас. Приємно спостерігати за молоддю", — сказав Мілевський.