Пацани не підвели: Мілевський оцінив гру збірної України проти Албанії

Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський задоволений результатом матчу проти Албанії в 6 турі Ліги націй.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Х очу нагадати, що вчора була 1000 днів війни України проти російського агресора. Дякую хлопцям на фронті, які героїчно борються проти окупантів. Вони – справжні герої. Слава Україні! І спасибі нашій збірній, що порадувала результатом. Пацани не підвели.

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Як мені гра? У таких матчах головне – результат. Ми його здобули. Які можуть бути питання? Сама ж гра мені нагадувала вінегрет – все намішано, багато сумбуру. Можливо, мені багато чого не подобається, але я, як простий уболівальник, у такий непростий час для нашої країни, чекаю на результат, і він, слава Богу, є", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, Україна у виїзному поєдинку перемогла Албанію та зуміла піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.

Таким чином українці поборються за місце в Лізі А весною в плейоф. Суперником буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні. Вже відомі всі потенційні суперники.