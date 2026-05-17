Клуб Бундесліги розірвав контракт із головним тренером після закінчення чемпіонату

Франкфуртський Айнтрахт розірвав контракт із головним тренером команди Альбертом Рієрою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що це рішення було ухвалено за взаємною згодою. Разом із 44-річним іспанським фахівцем пішов і його тренерський штаб.

"Ми з клубом за взаємною згодою вирішили припинити співпрацю. Як головний тренер я беру на себе відповідальність за спортивні результати, і протягом усього цього періоду моєю єдиною метою було покращення гри команди та досягнення успіху.



Я вважав своїм обов'язком захищати клуб і гравців, і в будь-який момент я вчинив би так само. Я був переконаний, що це необхідно для того, щоб повністю зосередитися на досягненні успіху на полі.

Особисті інтереси для мене ніколи не мали значення. Моя мета була, є і завжди буде однаковою: розвивати гравців і досягати успіху", – прокоментував свій відхід Рієра.