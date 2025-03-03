Мілан продовжив контракт із ключовим півзахисником

Мілан продовжив контракт з центральним півзахисником збірної Нідерландів Тіджані Рейндерсом.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Нова угода розрахована більш ніж на п’ять років – до літа 2030 року. Попередній контракт діяв до літа 2028 року.

Рейндерс перейшов у Мілан влітку 2023 року із АЗ Алкмаар влітку 2023 року за 20,5 мільйони євро. 26-річний півзахисник став одним із лідерів команди, і наразі його трансферна вартість оцінюється вже у 50 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Рейндерса 12 голів і 3 асисти в 40 матчах за Мілан у всіх турнірах.

У неділю, 2 березня Мілан у 27 турі Серії А вдома програв Лаціо з рахунком 1:2. Наразі команда Сержіу Консейсау посідає дев’яте місце в турнірній таблиці Серії А.