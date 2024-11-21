Мілан домовився з центрбеком про продовження контракту

Центральний захисник Мілана Маттео Габбія незабаром підпише з клубом новий контракт.

Про це повідомляє журналіст Relevo Маттео Моретто.

За інформацією жерналіста, сторони досягли домовленості щодо нової угоди, яка буде розрахована до літа 2029 року. Чинний контракт 25-річного гравця з "россонері" діє до літа 2026 року.

Очікується, що футболіст зароблятиме до 2 мільйонів євро на сезон + бонуси.

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Маттео Габбія – вихованець Мілана, який з січня цього року став важливим гравцем команди.

У цьому сезоні центрбек взяв участь у 7 іграх Мілана в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок один гол та дві жовті картки. Останні шість матчів команди він пропустив через м'язове пошкодження.