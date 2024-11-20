Фіорентина хоче викупити орендованого у Мілана гравця, який розкрився у цьому сезоні

Фіорентина має намір зробити Ясіна Адлі повноправним гравцем флорентійського клубу.

Про плани "фіалок" повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Фіорентина задоволена тим, як 24-річний француз виступає у цьому сезоні, а тому клуб хоче викупити його контракт.

Адлі виступає за команду Рафаеле Палладіно на правах річної оренди з Мілана.У Фіорентини є опція викупу гравця наприкінці сезону за 10,5 мільйона євро. Клуб вже підготував для футболіста контракт до 2029 року.

У нинішньому сезоні Ясін Адлі взяв участь у 13 матчах Фіорентини, у яких записав на свій рахунок 2 голи та 3 результативні передачі.

Раніше стало відомо, що Фіорентина також планує продовжити співпрацю з Давідом Де Хеа, чий контракт спливає наступного літа.