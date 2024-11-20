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Фіорентина хоче викупити орендованого у Мілана гравця, який розкрився у цьому сезоні

Олексій Погорелов — 20 листопада 2024, 22:34
Фіорентина хоче викупити орендованого у Мілана гравця, який розкрився у цьому сезоні
Ясін Адлі
Sportal.eu

Фіорентина має намір зробити Ясіна Адлі повноправним гравцем флорентійського клубу.

Про плани "фіалок" повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Фіорентина задоволена тим, як 24-річний француз виступає у цьому сезоні, а тому клуб хоче викупити його контракт.

Адлі виступає за команду Рафаеле Палладіно на правах річної оренди з Мілана.У Фіорентини є опція викупу гравця наприкінці сезону за 10,5 мільйона євро. Клуб вже підготував для футболіста контракт до 2029 року.

У нинішньому сезоні Ясін Адлі взяв участь у 13 матчах Фіорентини, у яких записав на свій рахунок 2 голи та 3 результативні передачі.

Раніше стало відомо, що Фіорентина також планує продовжити співпрацю з Давідом Де Хеа, чий контракт спливає наступного літа.

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