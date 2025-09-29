Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мілан у меншості переграв Наполі: огляд матчу Серії А

Станіслав Лисак — 29 вересня 2025, 01:00
Мілан у меншості переграв Наполі: огляд матчу Серії А
Getty Images

У центральному матчі 5 туру італійської Серії А Мілан вдома обіграв Наполі 2:1. Попри вилучення Первіса Еступіньяна на 57-й хвилині "россонері" втримали перемогу та очолили турнірну таблицю.

Огляд матчу

Чемпіонат Італії – Серія А
5 тур, 28 вересня

Мілан – Наполі 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Салемакерс, 2:0 – 31 Пулішич, 2:1 – 60 Де Брейне (з пенальті)

Зауважимо, що перемогу в 5 турі також здобула Рома, а один з голів у матчі проти Верони забив український нападник Артем Довбик. Для форварда це взяття воріт стало першим у нинішньому сезоні.

Мілан Наполі Чемпіонат Італії, Серія А

Чемпіонат Італії, Серія А

Аллегрі: Мілану досі не вистачає очок, щоб потрапити до Ліги чемпіонів
Мілан втримав перемогу над Наполі, Рома виграла з голом Довбика в 5 турі Серії А
Браво, мій друже: зірковий захисник відреагував на перший гол Довбика за Рому в новому сезоні
Я прогресую: Довбик – про свій перший гол в сезоні та перемогу Роми над Вероною
Довбик отримав високу оцінку за матч проти Верони

Останні новини