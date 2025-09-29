Мілан у меншості переграв Наполі: огляд матчу Серії А

У центральному матчі 5 туру італійської Серії А Мілан вдома обіграв Наполі 2:1. Попри вилучення Первіса Еступіньяна на 57-й хвилині "россонері" втримали перемогу та очолили турнірну таблицю.

Огляд матчу

Чемпіонат Італії – Серія А

5 тур, 28 вересня

Мілан – Наполі 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Салемакерс, 2:0 – 31 Пулішич, 2:1 – 60 Де Брейне (з пенальті)

Зауважимо, що перемогу в 5 турі також здобула Рома, а один з голів у матчі проти Верони забив український нападник Артем Довбик. Для форварда це взяття воріт стало першим у нинішньому сезоні.