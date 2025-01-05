Мілан планує орендувати зіркового нападника Манчестер Юнайтед

Мілан розглядає варіант із орендою форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Про це повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.

При цьому італійці хочуть, щоб манкуніанці продовжили виплачувати частину зарплати гравця.

Рашфорд заробляє 325 тисяч фунтів на тиждень за своїм нинішнім контрактом із Манчестер Юнайтед, який розрахований до літа 2028 року, що є непідйомною сумою для Мілана.

Напередодні стало відомо, що Маркус Рашфорд відхилив три пропозиції від клубів Саудівської Аравії на суму до 35 мільйонів фунтів стерлінгів на рік. Також повідомлялося, що він може продовжити кар'єру в Наполі.

Нагадаємо, що МЮ готовий відпустити гравця вже у зимове трансферне вікно, також керівництво клубу розгляне можливість віддати Маркуса в оренду. Футболіст виявився непотрібним новому наставнику Рубену Аморіму.

У поточному сезоні Маркус зіграв 24 матчі, забив 7 голів та віддав 3 асисти.