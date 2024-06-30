Шкріняр: Ми були настільки близькі до наступного раунду

Захисник ПСЖ та збірної Словаччини Мілан Шкриняр вважає, що його команда була дуже близькою до виходу у чвертьфінал Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Важко підібрати слова, ми всі дуже засмучені. Ми були так близько до наступного раунду. Якщо ми продовжимо представляти Словаччину таким чином, у нас, ймовірно, буде більше приємних моментів попереду. Англія володіє якісною грою, вони дотиснули нас, а потім несподівано забили гол.

Дуже боляче, що ми пропустили на останній хвилині. Ми були, можливо, за 30 секунд до перемоги. Але я дуже пишаюся всією командою. Це була дивовижна поїздка, і я також хотів би подякувати вболівальникам. Ми були готові переписати історію Словаччини, але, на жаль, все пішло іншим шляхом. Але я сподіваюся, що з сьогоднішнього дня ми повернемося сильнішими", — сказав гравець.

Нагадаємо, Словаччина поступилася збірній Англії в додатковий час. Англійці забили неймовірний рятівний гол на останній хвилині основного часу.

У чвертьфіналі підопічні Гарета Саутгейта зустрінуться зі збірною Швейцарії, яка виявилась сильнішою за Італію.