Галатасарай близький до підписання зіркового захисника ПСЖ

Центральний захисник ПСЖ і збірної Словаччини Мілан Шкриньяр близький до переходу на правах оренди в турецький Галатасарай.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Milan #Skriniar is getting closer to #Galatasaray from #PSG on loan until June 2025. The clubs are working to finalize the deal about the payment of salary, which will be paid in part by #Paris. #transfers https://t.co/N58uNSfQgy — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 8, 2025

За його інформацією, орендна угода буде розрахована до літа 2025 року. Наразі клуби знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо того, яку частину зарплати Шкриньяра, як становить 11 мільйонів євро на рік, виплачуватимуть чемпіони Франції.

Нагадаємо, 29-річний словак перейшов у ПСЖ на правах вільного агента влітку 2023 року з міланського Інтера, проте не зумів стати гравцем основи у команді Луїса Енріке. У поточному сезоні він взяв участь лише у 5 матчах у всіх турнірах.

Трансферна вартість захисника оцінюється у 15 мільйонів євро, контракт діє до літа 2028 року.

Раніше повідомлялося про інтерес до Шкриньяра з боку Наполі та Ювентуса.