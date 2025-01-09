Галатасарай близький до підписання зіркового захисника ПСЖ
Центральний захисник ПСЖ і збірної Словаччини Мілан Шкриньяр близький до переходу на правах оренди в турецький Галатасарай.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За його інформацією, орендна угода буде розрахована до літа 2025 року. Наразі клуби знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо того, яку частину зарплати Шкриньяра, як становить 11 мільйонів євро на рік, виплачуватимуть чемпіони Франції.
Нагадаємо, 29-річний словак перейшов у ПСЖ на правах вільного агента влітку 2023 року з міланського Інтера, проте не зумів стати гравцем основи у команді Луїса Енріке. У поточному сезоні він взяв участь лише у 5 матчах у всіх турнірах.
Трансферна вартість захисника оцінюється у 15 мільйонів євро, контракт діє до літа 2028 року.
Раніше повідомлялося про інтерес до Шкриньяра з боку Наполі та Ювентуса.