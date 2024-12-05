Наполі побореться з Ювентусом за зіркового захисника ПСЖ

Наполі під час січневого трансферного вікна спробує підписати іменитого центрального захисника ПСЖ Мілана Шкриньяра.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У підписанні гравця особисто зацікавлений головний тренер Наполі Антоніо Конте, який працював зі словаком у 2019 – 2021 роках у міланському Інтері. За підписання 29-річного словака неаполітанцям доведеться поборотися з туринським Ювентусом, який хоче орендувати футболіста.

Шкриньяр не входить у плани тренерського штабу ПСЖ. У поточному сезоні він взяв участь лише у п’яти матчах в усіх турнірах. Захисник виступає за парижан з літа 2023 року.

Трансферна вартість Шкриньяра оцінюється у 20 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2028 року.