Мілан припинив переговори щодо контракту з зіркою команди

Мілан поставив на паузу переговори з вінгером збірної Португалії Рафаелем Леау щодо нового контракту.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Керівництво Мілана незадоволене рівнем гри та поведінкою Леау в поточному сезоні, та наразі не впевнене в доцільності продовження співпраці. Не виключено, що 26-річний португалець влітку поточного року буде проданий.

Мілан уже шукає можливу заміну Леау на випадок його трансферу. Розглядається кандидатура 21-річного аргентинського нападника Болоньї Сантьяго Кастро.

У поточному сезоні на рахунку Леау 10 голів і 2 асисти в 24 матчах за Мілан у всіх турнірах. Контракт вінгера діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 65 мільйонів євро. Він виступає за Мілан з 2019 року.