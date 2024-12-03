Барселона може підписати зірку Наполі

Півзахисник італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія може перейти в каталонську Барселону.

Про це повідомляє Sport.es.

Він є пріоритетним варіантом для підсилення команди. Проте керівництво Барселони також розглядає можливість підписання іншої зірки Серії А Рафаеля Леау з Мілана.

Контракт грузина з Наполі розрахований до літа 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 16 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скаути Манчестер Юнайтед стежать за прогресом 23-річного грузина.