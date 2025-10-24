Українська правда
Олег Дідух — 24 жовтня 2025, 21:12
Рома може позбутися Довбика та Фергюсона в січні
Артем Довбик
Рома може під час січневого трансферного вікна позбутися одразу двох своїх форвардів – Артема Довбика та Евана Фергюсона.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Керівництво клубу та головний тренер Джан П’єро Гасперіні незадоволені грою атакувальної ланки команди. Довбик і Фергюсон на двох у поточному сезоні забили всього один гол.

Рома може достроково розірвати орендну угоду з Брайтоном щодо Фергюсона. На заміну йому розглядається Джошуа Зіркзе з Манчестер Юнайтед.

Довбик влітку був близьким до переходу в Мілан в обмін на Сантьяго Хіменеса, проте угода зірвалася в останній момент. В січні Рома готова відпустити Довбика як в оренду, так і на умовах повноцінного трансферу.

Напередодні Рома в 3 турі Ліги Європи програла Вікторії Пльзень 1:2.

