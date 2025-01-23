Мілан завершив трансфер Вокера

Мілан домовився з Манчестер Сіті про перехід захисника Кайла Вокера.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Йдеться про оренду до завершення сезону-2024/25 з правом викупу за 5 млн євро. У випадку коли "россонері" активують опцію викупу, то контракт гравця буде розрахований до літа 2027 року.

🔜 Done Deal and confirmed! Kyle #Walker has just signed the contract with #ACMilan. He arrives on loan with the option to buy (€5M) from #ManchesterCity. Contract until 2027. #transfers #MCFC https://t.co/RtMJpw5GN6 — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 23, 2025

У поточному сезоні Вокер зіграв за Ман Сіті 18 поєдинків, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Вокер мав пропозицію від клубу Саудівської Аравії.