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Мілан завершив трансфер Вокера

Олександр Булава — 23 січня 2025, 22:02
Кайл Вокер став гравцем Мілана
Кайл Вокер
Getty Images

Мілан домовився з Манчестер Сіті про перехід захисника Кайла Вокера.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Йдеться про оренду до завершення сезону-2024/25 з правом викупу за 5 млн євро. У випадку коли "россонері" активують опцію викупу, то контракт гравця буде розрахований до літа 2027 року.

У поточному сезоні Вокер зіграв за Ман Сіті 18 поєдинків, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Вокер мав пропозицію від клубу Саудівської Аравії.

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