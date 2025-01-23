Мілан завершив трансфер Вокера
Кайл Вокер
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Мілан домовився з Манчестер Сіті про перехід захисника Кайла Вокера.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Йдеться про оренду до завершення сезону-2024/25 з правом викупу за 5 млн євро. У випадку коли "россонері" активують опцію викупу, то контракт гравця буде розрахований до літа 2027 року.
У поточному сезоні Вокер зіграв за Ман Сіті 18 поєдинків, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.
Раніше повідомлялось, що Вокер мав пропозицію від клубу Саудівської Аравії.