Капітан Манчестер Сіті має пропозицію з Саудівської Аравії
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Капітан Манчестер Сіті Кайл Вокер може продовжити кар'єру в клубі з Саудівської Аравії.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Попри хорошу пропозицію від саудитів у 34-річний англійський футболіст має варіант переходу в Мілан.
Італійський клуб відкритий до трансферу Вокера на правах вільного агента.
Повідомлялося, що правий захисник хоче отримати від міланців контракт до 2027 року та зарплату у розмірі 4 млн євро з бонусами. Наразі переговори між сторонами тривають.
У нинішньому сезоні захисник взяв участь у 18 матчах Манчестер Сіті в усіх турнірах.
Нагадаємо, що напередодні головний тренер Ман Сіті Жузеп Гвардіола заявив про бажання Вокера залишити клуб. Іспанець також повідомив про думки гравця про завершення кар'єри.