Капітан Манчестер Сіті має пропозицію з Саудівської Аравії

Капітан Манчестер Сіті Кайл Вокер може продовжити кар'єру в клубі з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Попри хорошу пропозицію від саудитів у 34-річний англійський футболіст має варіант переходу в Мілан.

Італійський клуб відкритий до трансферу Вокера на правах вільного агента.

#ACMilan are still at the window for Kyle #Walker, who is ready to leave #ManchesterCity without #transfers fee. #MCFC’s captain has also received a very rich bid from a Saudi Club https://t.co/RtMJpw5GN6 — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 15, 2025

Повідомлялося, що правий захисник хоче отримати від міланців контракт до 2027 року та зарплату у розмірі 4 млн євро з бонусами. Наразі переговори між сторонами тривають.

У нинішньому сезоні захисник взяв участь у 18 матчах Манчестер Сіті в усіх турнірах.

Нагадаємо, що напередодні головний тренер Ман Сіті Жузеп Гвардіола заявив про бажання Вокера залишити клуб. Іспанець також повідомив про думки гравця про завершення кар'єри.