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Капітан Манчестер Сіті має пропозицію з Саудівської Аравії

Станіслав Лисак — 16 січня 2025, 14:35
Капітан Манчестер Сіті має пропозицію з Саудівської Аравії
Getty Images

Капітан Манчестер Сіті Кайл Вокер може продовжити кар'єру в клубі з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Попри хорошу пропозицію від саудитів у 34-річний англійський футболіст має варіант переходу в Мілан.

Італійський клуб відкритий до трансферу Вокера на правах вільного агента.

Повідомлялося, що правий захисник хоче отримати від міланців контракт до 2027 року та зарплату у розмірі 4 млн євро з бонусами. Наразі переговори між сторонами тривають.

У нинішньому сезоні захисник взяв участь у 18 матчах Манчестер Сіті в усіх турнірах.

Нагадаємо, що напередодні головний тренер Ман Сіті Жузеп Гвардіола заявив про бажання Вокера залишити клуб. Іспанець також повідомив про думки гравця про завершення кар'єри.

Манчестер Сіті Мілан Саудівська Аравія Кайл Вокер

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