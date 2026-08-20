Мілан віддав понад 50 мільйонів за вінгера

Вінгер Страсбурга та збірної Бельгії Дієго Морейра став гравцем Мілана.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт розрахований на 5 років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 50 мільйонів євро та 16 мільйонів бонусів. Також Страсбург отримає певний відсоток від суми наступного трансферу гравця.

У складі Мілана Морейра виступатиме під 22-м номером.

За Страсбург 22-річний бельгієць виступав з літа 2024 року. В минулому сезоні на його рахунку 5 голів і 9 асистів у 42 матчах у всіх турнірах. Морейра вже провів 4 матчі за збірну Бельгії, проте не потрапив у заявку команди на ЧС-2026.

Раніше Мілан віддав у оренду в Ліон захисника Закарі Атекаме.