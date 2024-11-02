Мілан поставив ультиматум Фонсеці

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека може бути звільненим з команди.

Про це повідомляє Calciomercato.

Керівництво "россонері" незадоволене результатами команди, зокрема поразкою від Наполі у 10 турі Серії А.

Майбутнє тренера визначиться у трьох найближчих матчах команди – проти Монци (2 листопада) та Кальярі (9 листопада) у чемпіонаті Італії й проти Реала Мадрид (5 листопада) у Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що у Серії А команда за 9 матчів набрала 14 очок і посідає 9 місце. У Лізі чемпіонів італійський гранд здобув 1 перемогу при 2 поразках.

Раніше повідомлялося, що Мілан розглядає варіант із призначенням нового головного тренера. На посаду претендують чотири фахівці: Мауріціо Саррі, Массіміліано Аллегрі, Ігор Тудор та Едін Терзич.