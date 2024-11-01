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На місце Фонсеки претендують 4 відомих фахівця

Руслан Травкін — 1 листопада, 08:12
На місце Фонсеки претендують 4 відомих фахівця
Getty images

Італійський Мілан розглядає варіант із призначенням нового головного тренера. На посаду претендують 4 фахівця: Мауріціо Саррі, Массіміліано Аллегрі, Ігор Тудор та Едін Терзич.

Про це пише Calciomercato.com.

Зараз "россонері" тренує екснаставник Шахтаря Паулу Фонсека. У Серії А команда за 9 матчів набрала 14 очок і посідає 9 місце. У Лізі чемпіонів італійський гранд здобув 1 перемогу при 2 поразках.

Тренер має слабку підтримку серед керівництва. Йому дали 3 матчі на виправлення ситуації.

Нагадаємо, що лідер Мілана зацікавив Барселону.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Паулу Фонсека

Мілан

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