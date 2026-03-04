Мілан на місяць втратив основного захисника

Основний центральний захисник Мілана Маттео Габбія у вівторок, 3 березня, в Лондоні переніс операцію з видалення пахової грижі.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За прогнозами лікарів, відновлення 26-річного італійського футболіста займе близько одного місяця. Це означає, що він зможе повернутися в гру лише після березневої паузи на матчі національних збірних.

У поточному сезоні Габбія провів 25 матчів за Мілан у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з клубом діє до кінця червня 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 20 мільйонів євро.

Зазначимо, що останні два матчі Мілана в Серії А проти Парми (поразка 0:1) та Кремонезе (перемога 2:0) Габбія пропустив.