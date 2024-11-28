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Мілан продовжив контракт із центральним захисником

Олег Дідух — 28 листопада 2024, 23:42
Мілан продовжив контракт із центральним захисником
Маттео Габбія
ФК Мілан

Мілан оголосив про продовження контракту з центральним захисником команди Маттео Габбією.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Нова угода розрахована на 4,5 роки – до літа 2029 року. Габбія є вихованцем академії Мілана. Першу половину сезону-2023/24 провів у оренді в іспанському Вільярреалі.

У поточному сезоні на рахунку 25-річного захисника 1 гол у 8 матчах за Мілан у всіх турнірах. Сумарно він провів на полі 623 хвилини. Трансферна вартість футболіста наразі оцінюється у 12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що три клуби АПЛ націлилися на ключового вінгера Мілана та збірної США Крістіана Пулішича. Мова йде про Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Вест Гем.

Нагадаємо, у 5 турі Ліги чемпіонів Мілан обіграв Слован 3:2.

Мілан

Мілан

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