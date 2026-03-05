Мілан хоче продовжити контракт із зірковим лідером команди

Італійський Мілан веде перемовини щодо продовження контракту з лівим вінгером Рафаелем Леау.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Россонері" хочуть зберегти свого лідера до 2030 року. Чинна угода португальського футболіста розрахована до кінця червня 2028-го.

Зазначається, що італійський гранд вже контактував з оточенням португальця щодо пролонгації співпраці. Найближчим часом очікуються подальші перемовини між клубом та гравцем.

Якщо сторони вдарять по руках, то покращиться фінансова частина у контракті Леау, який наразі заробляє у Мілані 5,5 мільйона євро за сезон.

Нагадаємо, що вінгер виступає за "россонері" з літа 2019-го, коли перебрався з французького Лілля. Відтоді провів за клуб Серії А 282 матчі, у яких відзначився 80 голами та 64 асистами.

У поточному сезоні-2025/26 26-річний атакувальний півзахисник взяв участь у 22-х іграх Мілана (10 м'ячів і 2 гольові передачі).

Додамо, що наступний матч Мілана відбудеться у неділю, 8 березня, коли команда прийме Інтер. Початок – о 21:45 (за київським часом). У міланському дербі "россонері" не допоможе основний центральний захисник Маттео Габбія, який 3 березня переніс операцію з видалення пахової грижі.