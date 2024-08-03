Мілан може підписати конкурента Довбика в Ромі

Англійський нападник Роми Теммі Абрагам може продовжити кар'єру в Мілані.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "россонері" планують підписати форварда "вовків" ще з середини липня.

Чутки про можливий перехід німецького нападника Нікласа Фюллькруга не відповідають реальності. Форвард збірної Німеччини близький до трансферу у Вест Гем.

🔴⚫️ AC Milan have made contact with AS Roma for Tammy Abraham.



He’s one of the options being considered as Milan want three strikers for next season.



Tammy would also be keen on the move.



↪️🇪🇸 AC Milan plan includes Álvaro Morata, Luka Jović plus one more striker. pic.twitter.com/8c4IZWd9JK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024

У попередньому сезоні Абрагам провів за Рому 12 матчів в усіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист.

Раніше Мілан оголосив про підписання Альваро Морати з Атлетико Мадрид.