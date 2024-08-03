Мілан може підписати конкурента Довбика в Ромі
Англійський нападник Роми Теммі Абрагам може продовжити кар'єру в Мілані.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "россонері" планують підписати форварда "вовків" ще з середини липня.
Чутки про можливий перехід німецького нападника Нікласа Фюллькруга не відповідають реальності. Форвард збірної Німеччини близький до трансферу у Вест Гем.
У попередньому сезоні Абрагам провів за Рому 12 матчів в усіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист.
Раніше Мілан оголосив про підписання Альваро Морати з Атлетико Мадрид.