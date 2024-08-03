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Мілан може підписати конкурента Довбика в Ромі

Станіслав Лисак — 3 серпня, 08:03
Мілан може підписати конкурента Довбика в Ромі

Англійський нападник Роми Теммі Абрагам може продовжити кар'єру в Мілані.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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За інформацією джерела, "россонері" планують підписати форварда "вовків" ще з середини липня.

Чутки про можливий перехід німецького нападника Нікласа Фюллькруга не відповідають реальності. Форвард збірної Німеччини близький до трансферу у Вест Гем.

У попередньому сезоні Абрагам провів за Рому 12 матчів в усіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист.

Раніше Мілан оголосив про підписання Альваро Морати з Атлетико Мадрид.

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Теммі Абрагам

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