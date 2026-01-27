Астон Вілла повернула до складу ексфорварда збірної Англії

Англійська Астон Вілла оголосила про трансфер 28-річного нападника Теммі Абрагама.

Про це йдеться на сайті команди.

"Леви" не повідомили жодних деталей контракту. Натомість портал Transfermarkt зазначив, що угода Абрагама із Астон Віллою діятиме до кінця червня 2030 року, а його вартість там складає 14 мільйонів євро.

Його попереднім клубом був турецький Бешикташ, за який він провів 26 ігор (13 голів та 3 асисти). Також Теммі пограв Мілан, Челсі, Суонсі, Брістоль Сіті та Рому. Відзначимо, що Абрагам вже грав за Астон Віллу протягом 2018-2019 років (40 поєдинків).

Раніше повідомлялось, що Астон Вілла претендувала на англійського півзахисника Коннора Галлахера. Однак гравець обрав для продовження кар'єри інший англійський клуб Тоттенгем.

Новий клуб Абрагама замикає трійку найкращих у таблиці АПЛ після 23-х турів, набравши 46 балів. Відставання "левів" від лідера сезону Арсенала складає лише 4 очки.