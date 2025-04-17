Мілан хоче зберегти гравця Манчестер Сіті

Мілан готовий викупити контракт Кайла Вокера у Манчестер Сіті наприкінці сезону.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Керівництво "россонері" задоволене внеском гравця у поточному сезоні та вже розглядає можливість повноцінного викупу прав на 33-річного захисника.

Очікується, що сторони почнуть переговори вже найближчим часом, аби закріпити присутність англійця в складі на наступний сезон.

Вокер приєднався до "россонері" взимку на правах оренди й за цей час встиг зіграти 12 матчів у всіх турнірах, без результативних дій

Після 32 турів Мілан набрав 51 очко і посідає 9-те місце у турнірній таблиці Серії А.

Нагадаємо, що недавно Кайл Вокер переніс операцію, через яку він може більше не зіграти в сезоні-2024/25.