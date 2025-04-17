Мілан хоче зберегти гравця Манчестер Сіті
Кайл Вокер
Мілан
Мілан готовий викупити контракт Кайла Вокера у Манчестер Сіті наприкінці сезону.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Керівництво "россонері" задоволене внеском гравця у поточному сезоні та вже розглядає можливість повноцінного викупу прав на 33-річного захисника.
Очікується, що сторони почнуть переговори вже найближчим часом, аби закріпити присутність англійця в складі на наступний сезон.
Вокер приєднався до "россонері" взимку на правах оренди й за цей час встиг зіграти 12 матчів у всіх турнірах, без результативних дій
Після 32 турів Мілан набрав 51 очко і посідає 9-те місце у турнірній таблиці Серії А.
Нагадаємо, що недавно Кайл Вокер переніс операцію, через яку він може більше не зіграти в сезоні-2024/25.