Грізманн залишить Атлетико наприкінці сезону

Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн залишить клуб наприкінці сезону-2024/25.

Про це повідомляє Relevo.

Попри чинний контракт до літа 2026 року, француз сам попросив клуб про трансфер через сімейні обставини. "Матрацники" вирішили піти на зустріч Грізманну, оскільки він має величезну повагу серед керівництва.

Антуан вже розпочав переговори з Лос-Анджелесом, у складі якого грає ексфорвард Арсенала Олів'є Жиру.

У поточній кампанії Грізманн зіграв 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше легенда Мілана висловився про скандальний пенальті Альвареса в матчі проти Ліверпуля.