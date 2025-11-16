Мілан націлився на українського воротаря Луніна

Мілан розглядає можливість підписання голкіпера збірної України Андрія Луніна, який зараз виступає за Реал.

Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерел, россонері активно моніторять ринок через потенційний відхід Майка Меньяна. Контракт французького воротаря завершується у 2026 році, і вже влітку він може залишити клуб вільним агентом. Переговори про продовження угоди зайшли у глухий кут, тож керівництво Мілана почало шукати йому заміну.

Одним із головних кандидатів є Лунін, який не отримує ігрового часу в Реалі. За Карло Анчелотті позиція основного воротаря стабільно належала Тібо Куртуа. Після приходу Хабі Алонсо ситуація не змінилася – українець у цьому сезоні ще не провів жодної хвилини на полі.

Контракт Луніна з Реалом чинний до 2030 року. Італійці розглядають можливість трансферу за 8–10 мільйонів євро, однак, за даними медіа, цього може бути недостатньо, аби мадридський клуб погодився на продаж.

Раніше Реал відхилив пропозицію Парми.