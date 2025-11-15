Реал відхилив пропозицію щодо Луніна від клубу Серії А – ЗМІ

Мадридський Реал відхилив пропозицію Парми щодо оренди українського голкіпера Андрія Луніна до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє Defensa Central.

Нещодавно основний голкіпер Парми Зайон Сузукі вибув з гри через травму на 3 – 4 місяці. У зв'язку з цим італійський клуб терміново розпочав пошуки підсилення на воротарську позицію.

Парма звернулася до Реала з офіційною пропозицією щодо оренди Луніна до кінця поточного сезону. Проте мадридський клуб відмовився відпускати українського воротаря. Реал не хоче залишитися без свого запасного воротаря у розпал сезону.

На початку листопада повідомлялося про те, що Лунін може покинути Реал через нестачу ігрового часу. У поточному сезоні українець жодного разу не виходив на поле в офіційному матчі.