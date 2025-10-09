Миколенко звернувся до вболівальників збірної України: Вболівайте за нас, якщо зможете

Захисник Евертона Віталій Миколенко звернувся до вболівальників збірної України напередодні відбіркових матчів до чемпіонату світу 2026 року.

Футболіст поспілкувався з каналом ВЗБІРНА.

"Не буду казати, що підтримуйте нас, ви повинні нас підтримувати. Хтось підтримує, хтось не хоче підтримувати. Хтось виливає багато критики на нас – це нормально. Навіть правильно. Після деяких матчів ми заслуговуємо на це. Хочу побажати терпіння і якщо можуть, то нехай вболівають за нас", – розповів Миколенко.

Також гравець АПЛ поділився очікуваннями від майбутніх матчів "жовто-синіх".

"Є фаворит – це Франція. Це і так зрозуміло. І три команди. З Азербайджаном ми зіграли 1:1 на виїзді й зараз ці 4 матчі – в кожному нам потрібно вигравати. Ісландія та Азербайджан – це матчі з конкурентами за друге місце, які ми маємо вигравати. Тільки так", – резюмував Миколенко.

На підопічних Сергія Реброва очікує два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. 10 жовтня збірна України зіграє з Ісландії, а 13-го відбудеться матч-відповідь з Азербайджаном.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.

