Миколенко продовжив контракт з Евертоном
Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко продовжив контракт з Евертоном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Оборонець підписав трирічну угоду – до літа 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються. Попередня спливала у червні поточного року.
"Я дуже радий підписати цей новий контракт – дуже радий і пишаюся цим.
Я пам'ятаю перше повідомлення, яке отримав від Коулмана, коли підписав контракт у 2022 році. Пам'ятаю, як прочитав його і подякував йому за те, що прийняв мене. Він одразу дав мені впевненість у тому, що я потрапив у справжню родину.
У перші кілька років мого перебування тут ми боролися з труднощами, але наша команда, як сім'я – кожна людина в клубі – віддавала все, щоб пройти через це. Те, що ми маємо зараз, є сильнішим, і ми стаємо кращими з кожним сезоном.
Для мене найважливіше – відчувати впевненість і комфорт. Тут у мене це є, тому я дійсно щасливий", – розповів Миколенко.
Миколенко перейшов у Евертон із Динамо Київ у січні 2022 року за 23,5 мільйона євро.
У минулому сезоні на рахунку 26-річного українця 1 асист у 36 матчах за Евертон в усіх турнірах.
Напередодні одноклубник Миколенка виграв премію за найкращий воротарський матч сезону в АПЛ.