Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко продовжив контракт з Евертоном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Оборонець підписав трирічну угоду – до літа 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються. Попередня спливала у червні поточного року.

"Я дуже радий підписати цей новий контракт – дуже радий і пишаюся цим.

Я пам'ятаю перше повідомлення, яке отримав від Коулмана, коли підписав контракт у 2022 році. Пам'ятаю, як прочитав його і подякував йому за те, що прийняв мене. Він одразу дав мені впевненість у тому, що я потрапив у справжню родину.

У перші кілька років мого перебування тут ми боролися з труднощами, але наша команда, як сім'я – кожна людина в клубі – віддавала все, щоб пройти через це. Те, що ми маємо зараз, є сильнішим, і ми стаємо кращими з кожним сезоном.

Для мене найважливіше – відчувати впевненість і комфорт. Тут у мене це є, тому я дійсно щасливий", – розповів Миколенко.