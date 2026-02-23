Миколенко вперше в сезоні не потрапив до стартового складу Евертона на матч АПЛ

Український захисник Евертона Віталій Миколенко розпочне поєдинок 27-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед на лаві запасних.

Про це стало відомо після оголошення стартових складів команд.

На позиції лівого фулбека українця замінить 23-річний англієць Джаррад Брентвейт.

Зазначимо, що у поточному сезоні АПЛ Миколенко вперше опинився на лаві запасних. 26-річний захисник зіграв у 22 матчах АПЛ. Лише у поєдинку Кубку англійської ліги проти Вулвергемптона (0:2) Віталій виходив на заміну.

Матч Евертон – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 22:00 за київським часом. У турнірній таблиці АПЛ "іриски" посідають 9 місце, а "червоні дияволи" йдуть 5-ми.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк випередив Олега Лужного у списку гвардійців АПЛ.