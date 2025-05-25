Забарний, Миколенко та Зінченко отримали високі оцінки за заключний тур АПЛ

Чотири представники збірної України дізналися оцінки за 38-й тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє статистичний портал Sofascore.

Захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч із Ньюкаслом (1:0). Оборонець отримав оцінку 7,4 бала. В його активі результативна передача. Також він віддав 86% точних передач (19 з 22), зробив два перехоплення, 1 відбір та 7 разів втратив м’яч.

В оборонця Борнмута Іллі Забарного теж результативна передача у грі з Лестером (2:0) та 7,6 бала за матч. 22-річний гравець відіграв увесь поєдинок, в якому 1 раз пробив по воротах, віддав 59 точних передач, зробив 1 відбір, 2 перехоплення, 2 виноси, 4 підбирання та виграв 9 дуелей з 12.

Олександр Зінченко розпочав матч із Саутгемптоном (2:1) у стартовому складі та відіграв 70 хвилин. За цей час українець здійснив 1 перехват, двічі виграв позицію, віддав 95% точних передач (60 з 63), з яких 1 ключовий. У підсумку за гру йому поставили оцінку 7,3.

Найнижчу оцінку серед українців отримав півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк – 6,4. У матчі з Вулвергемптоном (1:1) 21-річний футболіст віддав 95% точних передач (52 з 55), мав дві неуспішні спроби дриблінгу, 4 рази виграв позицію з 13 разів, 9 разів втратив володіння та двічі сфолив.

Нагадаємо, за підсумками 38 туру Англійської Прем'єр-ліги було визначено остаточних учасників єврокубків від Англії.